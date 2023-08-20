



В Перу новый вид змей назвали в честь Гаррисона Форда

В Перу группа исследователей открыла новый вид змей. Его назвали в честь Гаррисона Форда – Tachymenoides harrisonfordi, пишетCNN.



Желто-коричневая змея имеет длину более 40 см.



"Разве не круто было посвятить этот новый вид Гаррисону Форду? Еще и смешно – по ненависти к змеям его персонажа Индианы Джонса ", – рассказал исследователь и профессор биологии Эдгар Лер.



Он отметил, что наибольшую опасность в экспедиции в национальный парк Отиши в Перу представляли вооруженные наркоторговцы. Кроме того, местность очень тяжела для прохождения: ученым пришлось добираться туда вертолетом



Исследователям удалось вывезти одного представителя змей нового вида, чтобы исследовать и описать его. Это самец змеи, который имеет 40,6 см, с бронзовой и золотой чешуей.



Ученые предполагают, что Tachymenoides harrisonfordi обитает в водно-болотных угодьях на высоких высотах южного Перу.



Кроме нового вида змей исследователи нанесли на карту еще один водопад и задокументировали новый вид ящерицы.

