



В NASA показали уникальные кадры звездного извержения 180-летней давности

Уникальное видео было размещено на YouTube-канале обсерватории NASA Чандра. На кадрах видно, как после взрыва по космосу молниеносно разносятся звездные скопления.



Астрономы использовали данные, собранные обсерваторией в течение 20 лет наблюдения за звездным взрывом, который назвали «Эта Киля». Эта звездная система состоит из двух массивных звезд, одна из которых имеет массу, превышающую солнечную в 90 раз, а другая - в 30 раз. В середине 19-го века жители Земли могли наблюдать, как «Эта Киля» временно стала одной из самых ярких звезд на небе.



Большой взрыв, который произошел в то время, привел к выбросу «Эта Киля» в 10-45 раз больше, чем масса солнца. Выброшенный материал превратился в густые сферические газовые облака, которые теперь носят название Туманности Гомункула. Эта туманность представляет собой ярко-синее облако и питается высокоэнергетическими рентгеновским лучами, которые поступают от двух больших близких звезд.



Видео NASA показывает, как взрыв звезды продолжает быстро распространяться в космосе со скоростью около 8 миллионов километров в час, создавая прекрасное зрелище и подчеркивая важность наблюдения и изучения космических явлений.