



В Испании нашли 1800-летнюю статую нимфы

При раскопках древнеримской бани на участке под названием La Alcudia недалеко от города Эльче археологи обнаружили фрагмент древней статуи женщины, пишет Newsweek.



Бани датируются вторым веком нашей эры. Они являлись частью древнего Иличи — одного из самых важных римских городов на юго-востоке Испании.



"Этот римский город был основан императором Августом, — объясняет археолог Хайме Молина Видаль, профессор древней истории в Университете Аликанте. — Мы мало что знаем об урбанистике и зданиях этого римского города, но мы знаем, что в нем было как минимум две общественные бани".



Он добавил, что сейчас раскопки проводятся в т.н. Восточных банях.



Купальня может похвастаться одним из самых больших сохранившихся римских бассейнов в Испании. Ее полы вымощены серией богатых мозаик, которые сейчас реставрируются. Любопытно, что статуя нимфы при этом была не в одном из залов бань, она оказалась в необычном месте.







"Скульптура была создана одновременно с банями, [однако] позднее она почему-то оказалась в куче мусора", — говорит Видаль.

