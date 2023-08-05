



В Германии нашли пещеру ледникового периода

Пещеру, в которой древние люди спасались от холода, обнаружили в долине Брудерталь немецкой земли Баден-Вюртемберг, сообщает Bild.



"Такая находка чрезвычайно редка в исследовании палеолита и дает возможность ответить на важные вопросы о поведении охотников-собирателей позднего ледникового периода с помощью современных методов и только с минимальным вмешательством в почву", — отметила руководитель исследования Ивонн Тафельмайер.



Кроме нескольких каменных орудий, ее группа обнаружила, в частности, несколько объектов из кремня, остатки костей животных, женские фигуры, изготовленные из гагата, возраст которых оценивается примерно в 16 тысяч лет.



Ученые надеются найти еще больше артефактов.



Сообщается, что боковой рукав палеолитической пещеры был обнаружен еще в 1978 году во время строительных работ, однако исследование было приостановлено, а вход закрыт.



Сейчас археологи начинают тщательно исследовать пещеру. Стоянка первобытных людей в этой пещере относится к Мадленской культуре позднего палеолита.