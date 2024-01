В Европе гаджеты переводят на Type-C

В странах Евросоюза обязали производителей до 28 декабря 2024 года оборудовать все телефоны, планшеты и фотоаппараты портом Type-C.



Об этом говорится в официальном заявлении Европарламента.



Предполагается, что это значительно облегчит использование устройств, а также позволит сократить электронные отходы и предоставит потребителям возможности делать более устойчивый выбор.



Пользователи смогут повторно использовать зарядки, не покупая при этом новые, что позволит сэкономить на изготовлении устройств до €250 млн в год. В планах также есть аналогичный переход у ноутбуков. Однако он планируется лишь на 2026 год.

From 28 December 2024 all mobile phones, tablets and cameras sold in the EU will be equipped with a standard USB Type-C charging port, making it easier for you and better for the environment.



