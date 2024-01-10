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В Европе гаджеты переводят на Type-C
10.01.2024 03:34 Алина Груднева

В Европе гаджеты переводят на Type-C

В странах Евросоюза обязали производителей до 28 декабря 2024 года оборудовать все телефоны, планшеты и фотоаппараты портом Type-C.

Об этом говорится в официальном заявлении Европарламента.

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Предполагается, что это значительно облегчит использование устройств, а также позволит сократить электронные отходы и предоставит потребителям возможности делать более устойчивый выбор.

Пользователи смогут повторно использовать зарядки, не покупая при этом новые, что позволит сэкономить на изготовлении устройств до €250 млн в год. В планах также есть аналогичный переход у ноутбуков. Однако он планируется лишь на 2026 год.

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