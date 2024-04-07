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В Британии создан щит-невидимка
07.04.2024 00:16 Алина Груднева

В Британии создан щит-невидимка

Стартап Kickstarter из Великобритании разработал пластиковый щит-невидимку. 

По данным немецкого таблоида BILD, для того, чтобы добиться эффекта невидимости ученые применили законы оптики и переработанные продукты.

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"Поверхность рассеивает лучи света таким образом, что наблюдающий человек видит не то, что расположено за ним, а только фон", – сказано в сообщении.

Уточняется, что эту разработку хотят сделать массовой. Kickstarter уже сумел привлечь свыше 90 тысяч евро на производство.

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