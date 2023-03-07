



Улучшение прав женщин помогает мужчинам жить дольше – исследование

Улучшение прав женщин может принести пользу и мужчинам. Данные выводы сделаны согласно первому глобальному исследованию, посвященному изучению связи между гендерным равенством и продолжительностью жизни.



Исследование, опубликованное в понедельник в рецензируемом журнале PLOS Global Health , показало, что в целом в 2021 году с каждым 10-процентным улучшением модифицированного глобального индекса гендерного разрыва (mGGGI) ожидаемая продолжительность жизни женщин увеличивалась на 4,3 месяца. Одновременно улучшается и показатель мужчин, продолжительность жизни которых увеличивается на 3,5 месяца.



Исследовательская группа из Лондона использовала mGGGI, основанный на индексе, разработанном Всемирным экономическим форумом (ВЭФ). Они применяли его в 156 странах в период с 2010 по 2021 год. Затем исследователи изучили три из четырех факторов Глобального индекса гендерного разрыва ВЭФ, который оценивает текущее и будущее состояние гендерного равенства: экономическое участие и возможности, уровень образования и политические права.



Ученые обнаружили, что гендерное равенство в образовании сильнее всего связано с увеличением ожидаемой продолжительности жизни для обоих полов, в то время как в экономике и политике по-прежнему необходимы улучшения.



“Это говорит о том, что инвестиции в образование имеют первостепенное значение, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода, где многие девочки по-прежнему лишены доступа к образованию, а ресурсы ограничены”, — сказала автор исследования доктор Кэт Пиньо-Гомес.



Пино-Гомес подчеркнула: ”Многие факторы, определяющие продолжительность жизни, такие как условия труда и жизни, загрязнение окружающей среды, доступ к медицинскому обслуживанию, образованию, доходу и социальной поддержке, во всем мире связаны с гендерными различиями".



“По мере того, как страны добиваются большего прогресса в достижении гендерного равенства, а женщинам предоставляется возможность более полно участвовать в политической, экономической и социальной жизни, все общество пожинает плоды”, - отметили исследователи.



Ученые подчеркивают, что эти выводы важны, поскольку прогресс в области гендерного равенства помогает мужчинам жить дольше, что со временем может сократить гендерный разрыв в прогнозах продолжительности жизни.



