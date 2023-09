Ученым удалось перенесли музыку из снов в реальный мир

Команда стартапа REMspace создала комбинацию аппаратного и программного обеспечения, позволяющую декодировать мелодию, воспроизведенную с помощью движений рук, в записанную. Об этом пишет Science Alert.



"Вся система основана на практике осознанных сновидений: знание того, что вы спите, пока вы спите. Исследователи десятилетиями пытались разгадать процесс передачи информации в мозг и из него во время осознанных сновидений. Известно, что во время сна люди остаются заблокированными из-за нормальной потери активности - простыми словами, мы физически не способны играть на гитаре или постукивать по клавиатуре. Однако спящих все же можно научить двигаться во время сна - это мы и сделали в ходе нового исследования", - рассказали разработчики.



По их словам, четверо практикующих осознанные сновидения были обучены воспроизводить музыкальные ритмы, напрягая мышцы рук, на которых предварительно были установлены датчики электромиографии (ЭМГ). Затем реципиентов попросили вызвать осознанные сновидения и повторить задание под наблюдением в лаборатории.



Участников обучали играть ритм We Will Rock You группе Queen с помощью рук. В результате трое из них поддержали этот ритм и во время сна. Эти сигналы были обработаны специальной программой для интерпретации ритма и воспроизведения песенного ритма.



"Для того чтобы это стало возможным, потребуются люди, практикующие осознанные сновидения. При этом статистика показывает, что большинство людей на планете никогда не имело опыта осознанных сновидений. Пока эта технология не получит дальнейшего развития, если вы хотите запомнить мелодии по снам, вам придется напевать мелодию в приложении для записи, как только вы просыпаетесь, - но это исследование показывает, что здесь есть большой потенциал", - заявили разработчики.