Ученые создали ручку, которая “пишет” светодиодами

Инженеры из Вашингтонского университета в Сент-Луисе разработали “чернила”, с помощью которых можно нанести растягивающийся светодиод на любую поверхность. Их можно использовать для струйного принтера или обычной чернильной ручки. Об этом пишет журнал Nature.



Технология использует простую шариковую ручку, наполненную “чернилами” из ведущих полимеров, металлических нанопроводов и кристаллических материалов (перовскитов) для создания широкого спектра цветов излучения. С помощью ручки можно просто “написать” на подложке светодиод (LED) или фотодетектор без специальной учебы или громоздкого оборудования.



Нанося линии слой за слоем этими “чернилами”, можно создавать разные функциональные устройства, включая одноразовую электронику, отмечают инженеры. К примеру, можно создавать “умную” упаковку или персонализированные нательные устройства, такие как биомедицинские датчики – дешево, легко и быстро.



“Наши чернила специально разработаны для универсальных ручек, что означает, что они будут работать практически на всех подкладках. Каждый отдельный слой устройства спроектирован так, чтобы быть эластичным по своей природе, поэтому он выдерживает деформацию и может изгибаться, растягиваться и скручиваться без ударов”, – говорит Джуньи Чжао, соавтор исследования.



Создание ручек, работающих на всех подкладках (от бумаги до воздушных шаров), преодолевает ограничение традиционного производства светодиодов. Как правило, для их производства требуются плоские и гладкие подкладки, дорогостоящее производственное оборудование и чистое помещение. Инженеры считают, что разработка подойдет для создания нательных устройств следующего поколения.

Chuan Wang’s lab has developed ink pens allowing individuals to handwrite flexible, stretchable optoelectronic devices on everyday materials, including paper, textiles, rubber, plastics and 3D objects. #McKelveyEngineering #WashUESE #Engineeringhttps://t.co/jBq7DhJJsd