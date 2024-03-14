



Третья попытка SpaceX запустить Starship провалилась

SpaceX провела третий испытательный полет сверхтяжелой ракеты Starship, но под конец сообщила о потери с ней связи.



В компании не исключили, что корабль развалился.



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Старт совершен с космодрома Starbase в Техасе. Начиналось все удачно. Starship прошел летный тест, но во время возвращения в атмосферу были потеряны два ключевых элемента связи.



"Команда сообщила, что корабль потерян, поэтому сегодня не будет аварийного приземления. Но опять же, просто невероятно видеть, насколько далеко мы продвинулись на этот раз", - сообщил менеджер по коммуникациям Дэн Хуот.



Напомним, что две предыдущие попытки запуска тоже завершились провалом. Первый пуск состоялся в апреле прошлого года. Корабль взорвался спустя несколько минут после старта. Вторая попытка была предпринята в ноябре. Но она тоже не увенчалась успехом, поскольку Starship Super Heavy так и не смог выйти на орбиту.