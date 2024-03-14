Попытка №3: стартовал новый запуск космического корабля Starship Super Heavy
В Техасе стартовал третий тестовый запуск 120-метрового космического корабля Starship Super Heavy.
Компания SpaceX хочет использовать ее в будущем для отправки людей на Луну и Марс.
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Две предыдущие попытки завершились взрывами, но это лишь ускорило процесс подготовки. Первый пуск состоялся в апреле прошлого года. Корабль взорвался спустя несколько минут после старта. Вторая попытка была предпринята в ноябре. Но она тоже не увенчалась успехом, поскольку Starship Super Heavy так и не смог выйти на орбиту.
По данным SpaceX, при благоприятных погодных условиях попытка номер три может увенчаться успехом с 70-процентной вероятностью.
Watch Starship’s third flight test → https://t.co/bJFjLCiTbK https://t.co/1u46r769Vp— SpaceX (@SpaceX) March 14, 2024
Liftoff of Starship! pic.twitter.com/FaNcasuKaq— SpaceX (@SpaceX) March 14, 2024