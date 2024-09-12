



Telegram поделился данными с полицией Франции по преступлениям против детей

Популярный мессенджер Telegram Павла Дурова передал полиции Франции информацию в рамках расследования преступлений в отношении детей.



Об этом сообщает французская газета Libération.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Сотрудничать мессенджер начал с полицией после того, как в Париже арестовали Дурова.



"Дверь действительно открывается", - сообщила глава департамента по борьбе с киберпреступностью Джоанна Брусс.