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Telegram поделился данными с полицией Франции по преступлениям против детей
12.09.2024 14:27 Алина Груднева

Telegram поделился данными с полицией Франции по преступлениям против детей

Популярный мессенджер Telegram Павла Дурова передал полиции Франции информацию в рамках расследования преступлений в отношении детей.

Об этом сообщает французская газета Libération.

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Сотрудничать мессенджер начал с полицией после того, как в Париже арестовали Дурова.

"Дверь действительно открывается", - сообщила глава департамента по борьбе с киберпреступностью Джоанна Брусс.

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