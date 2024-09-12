Samsung готовит массовые увольнения
Южнокорейская компания Samsung Electronics планирует уволить до 30% сотрудников в своих подразделениях за рубежом.
Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
По словам источников, соответствующее указание дочерним фирмам компания выдала по всему миру. В частности, Samsung планирует сократить на 15% персонал в отделе продаж и маркетинга, и до 30% административного персонала.
Ожидается, что сотрудники будут уволены до конца 2024 года в США, Европе, Азии и Африке. В компании это объясняют "повышением эффективности".
"Пока неизвестно, какие страны и бизнес-подразделения пострадают больше всего", - сказано в сообщении.