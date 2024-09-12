



Samsung готовит массовые увольнения

Южнокорейская компания Samsung Electronics планирует уволить до 30% сотрудников в своих подразделениях за рубежом.



Об этом сообщает информационное агентство Reuters.



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По словам источников, соответствующее указание дочерним фирмам компания выдала по всему миру. В частности, Samsung планирует сократить на 15% персонал в отделе продаж и маркетинга, и до 30% административного персонала.



Ожидается, что сотрудники будут уволены до конца 2024 года в США, Европе, Азии и Африке. В компании это объясняют "повышением эффективности".



"Пока неизвестно, какие страны и бизнес-подразделения пострадают больше всего", - сказано в сообщении.

