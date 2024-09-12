



Блинкен призвал Израиль к защите гуманитарных работников

Госсекретарь США Энтони Блинкен призывает к защите гуманитарных работников после гибели сотрудников ООН в Газе и говорит, что поддерживаемое США соглашение о прекращении огня и освобождении заложников является наилучшим способом обеспечить их безопасность.



"Нам необходимо обеспечить защиту гуманитарных объектов, и мы продолжаем обсуждать этот вопрос с Израилем", — заявил Блинкен журналистам во время визита в Польшу.



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Спасатели сообщили, что в результате израильского удара по школе в центральной части Газы погибли 18 человек, включая шестерых сотрудников UNRWA.



Израильские военные заявили, что нанесли удар по центру управления ХАМАС, расположенному в школе Аль-Джауни в Нусейрате. Несмотря на то, что школа не функционировала во время войны, она использовалась в качестве убежища перемещенными палестинцами.



По данным Армии обороны Израиля, ХАМАС использовал школу для планирования и осуществления атак против войск и Израиля. Армия обороны Израиля заявила, что предприняла "множество шагов" для смягчения ущерба гражданским лицам в результате удара, включая использование высокоточных боеприпасов, воздушного наблюдения и других разведданных.

