



США намерены дать странам Африки два постоянных места в Совбезе ООН

Постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд намерена объявить, что Соединенные Штаты поддерживают создание двух постоянных мест в Совете Безопасности ООН для африканских государств и одного места, которое будет поочередно распределяться между малыми островными развивающимися государствами.



Этот шаг предпринят в то время, когда США стремятся восстановить связи с Африкой, где многие недовольны поддержкой Вашингтоном войны Израиля против ХАМАСа в Газе, а также углубить отношения с тихоокеанскими островными государствами, что важно для противодействия китайскому влиянию в регионе.



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Томас-Гринфилд сообщила агентству Reuters, что она надеется, что это заявление "продвинет эту повестку дня вперед таким образом, что мы сможем добиться реформы Совета Безопасности в какой-то момент в будущем", назвав ее частью наследия президента США Джо Байдена.



Стремление к получению двух постоянных мест для африканских стран и одного ротируемого места для малых островных развивающихся государств дополняет давнюю поддержку Вашингтона в стремлении Индии, Японии и Германии также получить постоянные места в совете.

