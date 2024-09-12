



Вайнштейну предъявлены дополнительные обвинения в сексуальных преступлениях

Бывшему киномагнату Харви Вайнштейну предъявлены дополнительные обвинения в сексуальных преступлениях в Нью-Йорке перед повторным судебным разбирательством его дела, заявили прокуроры Манхэттена на судебном заседании.



Обвинительное заключение останется засекреченным до тех пор, пока Вайнштейну не будет предъявлено новое обвинение, предварительно назначенное на 18 сентября. Помощник окружного прокурора Николь Блумберг сообщила в суде, что обвинительное заключение вменяет "Вайнштейну дополнительные преступления" и что многочисленные обвинители готовы дать против него показания.



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72-летний Вайнштейн восстанавливается после экстренной операции на сердце, которая прошла на этой неделе в больнице Манхэттена. Ему удалили жидкость из сердца и легких, и на слушании в четверг он не будет присутствовать.



Прокуроры, повторно рассматривающие отмененное дело Вайнштейна об изнасиловании, на прошлой неделе сообщили, что они начали представлять Большому жюри доказательства по трем дополнительным обвинениям против Вайнштейна, выдвинутым еще в середине 2000-х годов.



Они включают предполагаемые сексуальные нападения в отеле Tribeca Grand Hotel, теперь известном как Roxy Hotel, и в жилом здании в Нижнем Манхэттене в период с конца 2005 года по середину 2006 года, а также предполагаемое сексуальное насилие в отеле Tribeca в мае 2016 года.



Поскольку обвинительное заключение засекречено, неизвестно, включали ли новые обвинения некоторые или все дополнительные утверждения.



"Мы ничего не знаем", — говорит адвокат Вайнштейна Артур Айдала. "Мы не знаем, в чем именно заключаются обвинения, где именно происходят события, когда они происходят".

