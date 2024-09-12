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Блинкен ответил, когда Байден встретится с премьером Британии
12.09.2024 07:49 Алина Груднева

Блинкен ответил, когда Байден встретится с премьером Британии

Президент США Джо Байден встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером 13 сентября.

Такое заявление в ходе официального визита в Киев сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.
 
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"Состоится встреча первых лиц в Вашингтоне. Будет обсуждаться вопрос о том, как сделать так, чтобы большее количество стран стали причастными к Генассамблее на площадке ООН, заседание которой состоится всего лишь через несколько недель", - пояснил Блинкен.
 
По его словам, визит в Киев состоялся для того, чтобы выяснить, какая Украине необходима помощь. 

Напомним, что ранее Байден объявил, что его администрация решает вопрос о том, разрешить ли Украине использовать по территории РФ дальнобойное оружие американского производства.

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