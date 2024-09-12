



Блинкен ответил, когда Байден встретится с премьером Британии

Президент США Джо Байден встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером 13 сентября.



Такое заявление в ходе официального визита в Киев сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Состоится встреча первых лиц в Вашингтоне. Будет обсуждаться вопрос о том, как сделать так, чтобы большее количество стран стали причастными к Генассамблее на площадке ООН, заседание которой состоится всего лишь через несколько недель", - пояснил Блинкен.



По его словам, визит в Киев состоялся для того, чтобы выяснить, какая Украине необходима помощь.



Напомним, что ранее Байден объявил, что его администрация решает вопрос о том, разрешить ли Украине использовать по территории РФ дальнобойное оружие американского производства.