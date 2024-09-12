



Бойцы ГУР уничтожили российский Су-30СМ: ушел в пике на дно Черного моря

Украинские разведчики уничтожили российский самолет Су-30СМ в Черном море. По борту стоимостью в 50 млн долл они попали из ПЗРК.



"В ходе операции в акватории Черного моря воины спецподразделения ГУР МО Украины уничтожили российский боевой самолет Су-30СМ попаданием из ПЗРК", - говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Telegram-канале.



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Оккупанты потеряли связь со своим боевым бортом 11 сентября 2024 года около 5 утра. Ориентировочно через три часа россияне начали поисково-спасательную операцию с привлечением самолета Ан-26, а также вертолетов Ми-8 и Ка-27.



"В обеденное время захватчики доложили командованию об обнаруженной в море, в 70 километрах северо-западнее мыса Тарханкут, характерном пятне от авиационного горючего, а вскоре увидели и обломки уничтоженного Су-30СМ", - добавили в ГУР.



В украинской разведке также сообщили, что упавший в море истребитель входил в состав 43-го отдельного морского авиационного полка ВКС РФ, который базируется на аэродроме города Саки во временно оккупированном Крыму.





