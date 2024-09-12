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Умер известный журналист Николай Сванидзе
12.09.2024 11:20 Алина Груднева

Умер известный журналист Николай Сванидзе

За минуту пару до полуночи, 12 сентября, в России умер известный журналист Николай Сванидзе.

По данным российских СМИ, ему стало очень плохо в обществе, врачи так и не смогли ему помочь.

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По данным SHOT, медики вызвали его домой в Шукино. Он был в порядке. Журналист пытался реанимировать в течение часа, но позже были случаи констатировать его смерть.

У Сванидзе остановилось сердце. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность из-за ишемической болезни.

В прошлом году он переболел пневмонией. Также он перенес консультирование.

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