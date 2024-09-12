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Украина призвала отказаться от паломничества в Умань в 2024 году
12.09.2024 13:07 Алина Груднева

Украина призвала отказаться от паломничества в Умань в 2024 году

Украина призвала отказаться в этом году от ежегодного паломничества в Умань на Рош ха-Шана.

С соответствующим призывом обратилось Министерство иностранных дел Украины.

"Продолжающаяся полномасштабная военная агрессия России против Украины создает реальную угрозу для жизни и безопасности людей и делает невозможным обеспечение безопасности иностранных граждан на территории Украины", - предупредили в ведомстве.

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В МИД добавили, что в Украине продолжает действовать режим военного положения, который предусматривает ряд дополнительных мер, в том числе, ограничение свободы передвижения, комендантский час и усиленное патрулирование. 

В ведомстве отметили, что в Умани недостаточно укрытий для защиты большого количества гостей. Кроме того, от обстрелов пострадала транспортная инфраструктура. Также не хватает медицинского персонала.

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