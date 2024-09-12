



В Омске вспыхнул военный завод

В четверг, 12 сентября, в российском Омске вспыхнул военный завод, где производят огнеметные системы, бронетранспортеры и танки Т-72Б3 и Т-80У.



По данным российских СМИ, речь идет о предприятии "Омсктрансмаш".



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На этом заводе также производят тяжелую огнеметную систему ТОС-1А Солнцепек. По предварительным данным, пожар не сказался на производстве. Информация о пострадавших не поступала.



"На заводе Омсктрансмаш произошел пожар. Загорелась крыша одного из цехов во время ремонта. На месте работают специалисты. Подробности уточняются", - сообщил местный губернатор Виталий Хоценко.

