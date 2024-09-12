



В России бойцы ГУР и ВСУ пустили под откос грузовой поезд, – источники (фото)

10 сентября 2024 года в Белгородской области России была проведена совместная операция Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) и Сил специальных операций (ССО) ВСУ. В результате операции на железнодорожном участке "Старый Оскол – Валуйки" произошло минирование и подрыв.



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После взрыва с рельсов сошли 11 вагонов и локомотив грузового поезда, который обеспечивал логистические потребности армии РФ. Железнодорожная линия была парализована, а движение поездов в этом направлении приостановлено, сообщили источники "24 Канала" в украинской разведке.



Эта операция стала успешным шагом в нарушении снабжения армии государства-агрессора, что привело к временной остановке транспортировки грузов на этом участке.



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