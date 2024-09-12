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Российский эксперт выступает за ограниченный ядерный удар по стране НАТО
12.09.2024 15:20 MIGnews.com

Российский эксперт выступает за ограниченный ядерный удар по стране НАТО

Сергей Караганов , известный своей воинственной позицией российский политолог, призвал Россию продемонстрировать готовность применить ядерное оружие против государств-членов НАТО, которые поддерживают Украину. 

Караганов , который оказывает значительное влияние на внешнеполитический дискурс России, предположил в интервью "Коммерсанту", что Москве следует рассмотреть возможность нанесения ограниченного ядерного удара по стране НАТО, чтобы продемонстрировать готовность к эскалации в случае необходимости, не провоцируя полномасштабный ядерный конфликт.

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Караганов утверждал, что нынешняя российская ядерная доктрина, которая допускает ядерное возмездие только в случае ядерного нападения или экзистенциальной угрозы, неадекватна.

Он критиковал этот подход как неэффективный и опасный, утверждая, что он не сдерживает противников и может привести к краху России, если не будет пересмотрен. По словам Караганова, России необходимо заявить о своем праве на применение ядерного оружия в ответ на любое крупное нападение или оккупацию ее территории в качестве средства сдерживания.
 

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