



Медики забрали патриарха Кирилла на машине "скорой" прямо с выступления

В четверг, 12 сентября, в Санкт-Петербурге медики забрали на машине "скорой помощи" главу РПЦ Патриарха Кирилла.



По данным российских СМИ, это произошло сразу после его выступления.



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Кирилл говорил об "искушениях" западного патриарха, когда медики схватили его под руки и повели до кареты "скорой помощи".



По предварительным данным, настоятелю РПЦ стало плохо из-за жары.