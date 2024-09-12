Медики забрали патриарха Кирилла на машине "скорой" прямо с выступления
В четверг, 12 сентября, в Санкт-Петербурге медики забрали на машине "скорой помощи" главу РПЦ Патриарха Кирилла.
По данным российских СМИ, это произошло сразу после его выступления.
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Кирилл говорил об "искушениях" западного патриарха, когда медики схватили его под руки и повели до кареты "скорой помощи".
По предварительным данным, настоятелю РПЦ стало плохо из-за жары.