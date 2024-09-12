



Бывших адвокатов Навального обвинили в "экстремизме"

В России троим бывшим адвокатам покойного оппозиционера Алексея Навального предъявлено обвинение в "экстремизме".



Уголовное дело в отношении юристов начали рассматривать 12 сентября во Владимирской области.



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По данным "Медиазона", в "экстремизме" обвинили Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина.



Вокруг здания суда дежурит большое количество полиции. Все трое адвокатов содержались в СИЗО с 13 октября 2023 года. Их имена внесены в список "экстремистов и террористов". Согласно результатам расследования, юристы передавали письма Навального, написанные в колонии, его соратникам.