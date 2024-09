Обнаружен похищенный портрет Уинстона Черчилля

Полиция обнаружила в Италии оригинал похищенного портрета Уинстона Черчилля.



По данным издания ВВС, он пропал в Оттаве в отеле пару лет назад.



Неизвестные тогда подменили портрет Черчилля на качественную копию. Речь идет о его снимке, который был сделан Юсуфом Каршем в 1941 году. Портрет получил название "Ревущий Лев".



По данным полиции, снимок был найден у частного покупателя в Генуе. Арестован подозреваемый из города Повассан. В Канаде он также проходит по делу о подделке документов. Подозреваемый причастен к многочисленным кражам и незаконному обороту имущества.

