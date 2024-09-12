Новости » Культура
Обнаружен похищенный портрет Уинстона Черчилля
12.09.2024 14:36 Алина Груднева

Обнаружен похищенный портрет Уинстона Черчилля

Полиция обнаружила в Италии оригинал похищенного портрета Уинстона Черчилля.

По данным издания ВВС, он пропал в Оттаве в отеле пару лет назад.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Неизвестные тогда подменили портрет Черчилля на качественную копию. Речь идет о его снимке, который был сделан Юсуфом Каршем в 1941 году. Портрет получил название "Ревущий Лев".

По данным полиции, снимок был найден у частного покупателя в Генуе. Арестован подозреваемый из города Повассан. В Канаде он также проходит по делу о подделке документов. Подозреваемый причастен к многочисленным кражам и незаконному обороту имущества. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы