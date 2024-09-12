



Россия заявляет об успехе контрнаступления в Курской области

Российские войска начали масштабное контрнаступление против украинских войск, которые в прошлом месяце прорвались на запад России, и вернули себе часть территории, сообщили промосковские военные блогеры и высокопоставленный российский командир.



6 августа Украина начала крупнейшее внешнеполитическое нападение на Россию со времен Второй мировой войны, прорвавшись через границу в район Курска с тысячами солдат при поддержке беспилотников и тяжелого вооружения, включая оружие западного производства.



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Генерал-майор Апти Алаудинов, командующий чеченским спецназом "Ахмат", воюющим в Курске, заявил, что российские войска вернули под контроль около 10 населенных пунктов в Курске, сообщает ТАСС.



"Ситуация для нас благоприятная", — сказал Алаудинов, который также является заместителем начальника военно-политического департамента Минобороны России, добавив, что российские войска перешли в наступление.



"Всего освобождено около 10 населенных пунктов в Курской области", — сообщил он.



TRT World не может проверить отчеты с поля боя из-за ограничений на предоставление информации с обеих сторон войны.

В сообщениях российского министерства обороны о боевых действиях было мало информации. Немедленных комментариев от Украины не последовало.

