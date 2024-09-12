Новости » Политика
Оружие, выданное армянам для борьбы с Азербайджаном, сейчас "взрывает Армению"
12.09.2024 19:05 MIGnews.com

Оружие, выданное армянам для борьбы с Азербайджаном, сейчас "взрывает Армению"

Тысячи единиц оружия, переданных правительством Армении гражданам во время войны с Азербайджаном в 2020 году, остаются не найденными, заявил в четверг, 12 сентября премьер-министр Никол Пашинян, комментируя резкий рост насилия с применением огнестрельного оружия в Армении.

Официальная статистика показывает, что за первые восемь месяцев этого года в стране было совершено 68 вооруженных ограблений, перестрелок и других преступлений, связанных с огнестрельным оружием, что почти на 55 процентов больше, чем в прошлом году.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Генеральный прокурор Анна Вардапетян выразила серьезную обеспокоенность этими цифрами, выступая на еженедельном заседании правительства в Ереване.

"У нас имеется большое количество недостающего оружия после 44-дневной войны", - отметил в своей связи Пашинян.

Он сказал, что поручил министру внутренних дел Ваге Казаряну придумать "новые методы" их поиска и конфискации. Он не раскрыл эти методы. Пашинян также не объяснил, почему у властей возникли проблемы с отслеживанием оружия, которое они сами раздавали армянам, которые добровольно вызвались или были мобилизованы для борьбы в Нагорном Карабахе.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы