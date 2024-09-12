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ВМФ Британии впервые перехватили "наркоподлодку"
12.09.2024 19:59 MIGnews.com

ВМФ Британии впервые перехватили "наркоподлодку"

Военный корабль Королевского флота перехватил так называемую "наркоподлодку", изъяв кокаин стоимостью 160 млн фунтов стерлингов.

Корабль HMS Trent обнаружил судно в 350 км к югу от Доминиканской Республики во время совместной работы с Береговой охраной США и патрульным самолетом ВМС США.

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Военно-морские силы заявили, что 26 августа при перевозке через Карибское море было изъято 2000 кг кокаина, в результате чего общая сумма наркотиков, изъятых кораблем HMS Trent в ходе восьми "наркоопераций" за семь месяцев, составила почти 750 млн фунтов стерлингов.

Это первый случай, когда военный корабль Королевского флота перехватил "наркоподлодку".
 

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