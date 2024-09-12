



ВМФ Британии впервые перехватили "наркоподлодку"

Военный корабль Королевского флота перехватил так называемую "наркоподлодку", изъяв кокаин стоимостью 160 млн фунтов стерлингов.



Корабль HMS Trent обнаружил судно в 350 км к югу от Доминиканской Республики во время совместной работы с Береговой охраной США и патрульным самолетом ВМС США.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Военно-морские силы заявили, что 26 августа при перевозке через Карибское море было изъято 2000 кг кокаина, в результате чего общая сумма наркотиков, изъятых кораблем HMS Trent в ходе восьми "наркоопераций" за семь месяцев, составила почти 750 млн фунтов стерлингов.



Это первый случай, когда военный корабль Королевского флота перехватил "наркоподлодку".

