



Майкл Дуглас прогулялся по живописным местам в Киеве

Звезда Голливуда Майкл Дуглас вновь посетил украинскую столицу.



Актер прогулялся по живописному Киеву 12 сентября.



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Дуглас сходил в Михайловский Златоверхий монастырь, а также посетил Михайловскую площадь, парк "Владимирская горка" и Андреевскую церковь.



В управлении туризма Киевской городской государственной администрации сообщили, что знаменитость интересовали исторические событие, происходившие в украинской столице.



В поездке его сопровождали Кэтрин Зетой-Джонс и сын Дилан. Также его угостил обедом известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.



"Поел у нас и теперь его основной инстинкт – это навернуть борща с салом", – посмеялся повар.









