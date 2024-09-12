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Майкл Дуглас прогулялся по живописным местам в Киеве
12.09.2024 21:30 Алина Груднева

Майкл Дуглас прогулялся по живописным местам в Киеве

Звезда Голливуда Майкл Дуглас вновь посетил украинскую столицу.

Актер прогулялся по живописному Киеву 12 сентября.

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Дуглас сходил в Михайловский Златоверхий монастырь, а также посетил Михайловскую площадь, парк "Владимирская горка" и Андреевскую церковь.

В управлении туризма Киевской городской государственной администрации сообщили, что знаменитость интересовали исторические событие, происходившие в украинской столице.

В поездке его сопровождали Кэтрин Зетой-Джонс и сын Дилан. Также его угостил обедом известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.

"Поел у нас и теперь его основной инстинкт – это навернуть борща с салом", – посмеялся повар.




 

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