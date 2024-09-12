



Усик готовит "сюрпризы" для Фьюри

Украинский чемпион Александр Усик в предстоящем бое-реванше готовит для британского соперника Тайсона Фьюри "сюрпризы".



По данным RTFight, в этом боксер признался лично, говоря о своей подготовке.



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"Из последнего боя я многое узнал о Фьюри. Много тех вещей, которые я увидел в бою - я не видел по телевизору. Мы подготовимся еще лучше и, дай Бог, покажем свою форму еще раз. Мы будем делать все в тренировочном лагере, чтобы увидеть лучшую версию Александра Усика. Я все буду делать, чтобы быть в своей лучшей форме снова", - пообещал Усик.



По словам украинца, он и его команда хотят угостить британского боксера.



"Что-то неожиданное для Фьюри? Готовим для нашего друга конфеты, торты, все-все. Мы будем его угощать вкусными тортиками и вкусными объятиями", - добавил он.