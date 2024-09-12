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Усик готовит "сюрпризы" для Фьюри
12.09.2024 23:28 Алина Груднева

Усик готовит "сюрпризы" для Фьюри

Украинский чемпион Александр Усик в предстоящем бое-реванше готовит для британского соперника Тайсона Фьюри "сюрпризы".

По данным RTFight, в этом боксер признался лично, говоря о своей подготовке.

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"Из последнего боя я многое узнал о Фьюри. Много тех вещей, которые я увидел в бою - я не видел по телевизору. Мы подготовимся еще лучше и, дай Бог, покажем свою форму еще раз. Мы будем делать все в тренировочном лагере, чтобы увидеть лучшую версию Александра Усика. Я все буду делать, чтобы быть в своей лучшей форме снова", - пообещал Усик.

По словам украинца,  он и его команда хотят угостить британского боксера.
 
"Что-то неожиданное для Фьюри? Готовим для нашего друга конфеты, торты, все-все. Мы будем его угощать вкусными тортиками и вкусными объятиями", - добавил он.

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