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Новозеландские спортсменки растрогали короля Чарльза
13.09.2024 01:26 Алина Груднева

Новозеландские спортсменки растрогали короля Чарльза

Новозеландские регбистки Black Ferns растрогали онкобольного короля Великобритании Чарльза.

Это произошло во время поездки спортсменок в Британию на матч против Red Roses.

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Регбистки посетили Букингемский дворец, где обнялись с монархом. Встреча проходила в позитивном ключе.

"Я очень ценю эту возможность встретиться с вами и получить такие теплые объятия от большинства из вас". Это было "очень исцеляюще". Спасибо, что заглянули в Букингемский дворец во время вашего тура в конце года", - сказал король.

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