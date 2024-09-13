



Новозеландские спортсменки растрогали короля Чарльза

Новозеландские регбистки Black Ferns растрогали онкобольного короля Великобритании Чарльза.



Это произошло во время поездки спортсменок в Британию на матч против Red Roses.



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Регбистки посетили Букингемский дворец, где обнялись с монархом. Встреча проходила в позитивном ключе.



"Я очень ценю эту возможность встретиться с вами и получить такие теплые объятия от большинства из вас". Это было "очень исцеляюще". Спасибо, что заглянули в Букингемский дворец во время вашего тура в конце года", - сказал король.