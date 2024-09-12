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Как Усик готовится к реваншу с Фьюри: видео
12.09.2024 10:06 Алина Груднева

Как Усик готовится к реваншу с Фьюри: видео

Украинский чемпион мира по боксу Александр Усик начал свою подготовку к реваншу с британцем Тайсоном Фьюри.

Соответствующее видео он показал на своей странице в Instagram.

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"Скоро увидимся, Тайсон Фьюри. Мой тренировочный лагерь начался", - сообщил боксер.

Как известно, бой-реванш между Усиком и Фьюри состоится в Эр-Рияде 21 декабря. Многие спортсмены предполагают, что британец в случае своего поражения может завершить спортивную карьеру.

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