



Как Усик готовится к реваншу с Фьюри: видео

Украинский чемпион мира по боксу Александр Усик начал свою подготовку к реваншу с британцем Тайсоном Фьюри.



Соответствующее видео он показал на своей странице в Instagram.



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"Скоро увидимся, Тайсон Фьюри. Мой тренировочный лагерь начался", - сообщил боксер.



Как известно, бой-реванш между Усиком и Фьюри состоится в Эр-Рияде 21 декабря. Многие спортсмены предполагают, что британец в случае своего поражения может завершить спортивную карьеру.