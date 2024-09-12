Как Усик готовится к реваншу с Фьюри: видео
Украинский чемпион мира по боксу Александр Усик начал свою подготовку к реваншу с британцем Тайсоном Фьюри.
Соответствующее видео он показал на своей странице в Instagram.
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"Скоро увидимся, Тайсон Фьюри. Мой тренировочный лагерь начался", - сообщил боксер.
Как известно, бой-реванш между Усиком и Фьюри состоится в Эр-Рияде 21 декабря. Многие спортсмены предполагают, что британец в случае своего поражения может завершить спортивную карьеру.