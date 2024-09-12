



Трамп разразился угрозами в адрес Тейлор Свифт

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп возмутился поддержкой его соперницы Камалы Харрис со стороны популярной певицы Тейлор Свифт.



По данным The Hill, он объявил в интервью Fox & Friends, что знаменитость за это поплатится.



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"Это был только вопрос времени. Она не могла поддержать Байдена, но она очень либеральный человек. Кажется, она всегда поддерживает демократов, и она, вероятно, заплатит за это цену на рынке", - отметил Трамп.



В свою очередь, он остался доволен женой квотербека "Канзас-Сити Чифс" Бриттани Махомес за то, что она поставила лайк под его постом в Instagram в августе.