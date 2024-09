Смертоносный тайфун во Вьетнаме убил почти 200 человек

Из-за тайфуна Яги во Вьетнаме погибло уже 197 человек.



По данным местных СМИ, минимум 128 человек считаются пропавшими без вести.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Из-за тайфуна в стране произошли масштабные затопления и оползни. Ожидается, что стихия утихнет лишь 12 сентября.



Яги стал самым мощным тайфуном за последние годы. По прогозу экстренных служб, число жертв может возрасти.

Vietnam is currently facing a devastating natural disaster. This year, the most destructive storm in Asia has wreaked havoc there, claiming 59 lives so far and leaving hundreds injured. Flooding and fallen trees have severely disrupted electricity and telecommunication services.… pic.twitter.com/0Pju5Swlcn