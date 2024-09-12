Лидер ультраправых: не все члены СС были нацистами
Сопредседатель праворадикальной партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла не думает, что все члены СС были нацистами и преступниками.
По данным BILD, такое заявление он сделал в ток-шоу на телеканале ZDF.
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"Конечно, СС была преступной организацией, об этом нет никакой дискуссии. Но не каждый, кто был членом СС, совершал преступления. В последние годы войны в СС и Ваффен-СС набирали детей, которые не совершали военных преступлений", - отметил политик.
Лидер немецких ультраправых добавил, что едва ли можно сказать о том, что каждый, кто состоял в Национал-социалистической рабочей партии, был нацистом.