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Лидер ультраправых: не все члены СС были нацистами
12.09.2024 10:14 Алина Груднева

Лидер ультраправых: не все члены СС были нацистами

Сопредседатель праворадикальной партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла не думает, что все члены СС были нацистами и преступниками.

По данным BILD, такое заявление он сделал в ток-шоу на телеканале ZDF.

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"Конечно, СС была преступной организацией, об этом нет никакой дискуссии. Но не каждый, кто был членом СС, совершал преступления. В последние годы войны в СС и Ваффен-СС набирали детей, которые не совершали военных преступлений", - отметил политик. 

Лидер немецких ультраправых добавил, что едва ли можно сказать о том, что каждый, кто состоял в Национал-социалистической рабочей партии, был нацистом.

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