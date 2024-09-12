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США предоставят Египту $1,3 млрд
12.09.2024 08:39 Алина Груднева

США предоставят Египту $1,3 млрд

Соединенные Штаты предоставят Египту $1,3 млрд ежегодной помощи в сфере безопасности. 

Об этом сообщает информационное агентство  Reuters со ссылкой на представителя американского Госдепартамента.

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"Это решение важно для продвижения мира в регионе и конкретного нынешнего вклада Египта в приоритеты национальной безопасности США, в частности в завершение соглашения о прекращении огня в Газе, возвращении заложников домой, увеличении гуманитарной помощи нуждающимся палестинцам и помощь в достижении окончательного урегулирования конфликта Израиля и ХАМАСа", - сказано в заявлении.

За последние три года администрация Байдена заблокировала перевод части суммы из-за критики в адрес поведения Египта в области прав человека.

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