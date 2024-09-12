



Экс-премьер Албании обвинен в коррупции

Бывший премьер-министр Албании Сали Бериша обвинен в коррупции за деятельность во время его пребывания у власти.



По данным информационного агентства Reuters, в октябре прошлого года прокуратура обвинила его в давлении с целью приватизации в пользу зятя и дочери.



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"Можете себе представить, они говорят, что меня коррумпировал мой зять. Это продолжение политической вендетты, выполнение политического мафиозного заказа", - возмутился Бериша.



Бериша уже неоднократно обвинял премьер-министра Албании Эди Раму в политизированном уголовном преследовании против него. Сам глава правительства все нападки в свой адрес отвергает.