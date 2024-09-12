



Задержан один из самых опасных главарей ИГИЛ в Ираке

Военизированная группировка Al-Hashd Al-Shabi в Ираке задержала одного из самых опасных главарей террористической организации ИГИЛ в провинции Ниневия.



По данным местных СМИ, он занимал должность в шариате округа Аль-Валид.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Террорист участвовал в нападениях на подразделения иракской армии и сил безопасности.







"Против террориста были приняты необходимые законные меры, чтобы он понес справедливое наказание с учетом совершенных им преступлений", - сказано в сообщении.