Задержан один из самых опасных главарей ИГИЛ в Ираке
Военизированная группировка Al-Hashd Al-Shabi в Ираке задержала одного из самых опасных главарей террористической организации ИГИЛ в провинции Ниневия.
По данным местных СМИ, он занимал должность в шариате округа Аль-Валид.
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Террорист участвовал в нападениях на подразделения иракской армии и сил безопасности.
"Против террориста были приняты необходимые законные меры, чтобы он понес справедливое наказание с учетом совершенных им преступлений", - сказано в сообщении.