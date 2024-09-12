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Задержан один из самых опасных главарей ИГИЛ в Ираке
12.09.2024 09:04 Алина Груднева

Задержан один из самых опасных главарей ИГИЛ в Ираке

Военизированная группировка Al-Hashd Al-Shabi в Ираке задержала одного из самых опасных главарей террористической организации ИГИЛ в провинции Ниневия.

По данным местных СМИ, он занимал должность в шариате округа Аль-Валид.

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Террорист участвовал в нападениях на подразделения иракской армии и сил безопасности.



"Против террориста были приняты необходимые законные меры, чтобы он понес справедливое наказание с учетом совершенных им преступлений", - сказано в сообщении.

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