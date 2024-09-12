



В Греции возмутились пограничным контролем в Германии

Греция осудила введение Германией ужесточенного пограничного контроля.



По мнению греческого премьера Кириакоса Мицотакиса, это может поставить под угрозу Шенгенскую зону.



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"Было бы неправильно двигаться в направлении логики ситуативных исключений из Шенгенской зоны, с пограничным контролем, что в результате может помешать свободному передвижению граждан и повредить фундаментальным достижениям ЕС", - пояснил Мицотакис.



По словам греческого премьера, его страна затрачивает огромные ресурсы на охрану собственных границ.



"Реальность такова, что сегодня в Европе есть страны, которые привлекают не только нелегальных иммигрантов, но и беженцев, которые имеют статус беженца в одной европейской стране и переезжают – поскольку они имеют на это законное право – в другую европейскую страну. Это то, что должно беспокоить саму Германию, и это, конечно, не наша работа указывать, как будет организовано социальное государство", – подчеркнул он.