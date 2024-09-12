



Лавров "повесил на Киев" возможную ядерную катастрофу

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с иностранными послами, посвященной украинскому кризису, озвучил несколько резонансных заявлений, касающихся текущей ситуации на фронте и роли Запада в полномасштабной войне.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости



Так, Лавров обвинил Украину в том, что она якобы занимается "ядерным терроризмом", что может привести к катастрофе, сравнимой с Чернобыльской. Министр также обвинил Киев в провокациях, которые могут создать угрозу ядерной безопасности.



Глава российской дипломатии также сообщил, что Запад давно снял все ограничения на использование Киевом дальнобойного оружия для ударов по российской территории. Он заявил, что это решение было принято давно, а "сейчас его пытаются покрасивее, поприличнее, поизящнее оформить в публичном пространстве".



При этом в России уверены, что "удары по российским объектам координируются специалистами НАТО, которые передают данные космической разведки".



Но и это не все. Лавров обвинил "украинских эмиссаров в вербовке боевиков в сирийском Идлибе". Он утверждает, что Киев якобы сотрудничает с террористической группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам". Правда, каких-либо доказательство глава МИД не предоставил, а только сослался на публикации в турецких СМИ.



Говоря о ситуации в районе Курской АЭС, Лавров заявил, что напряжение сохраняется, но российские силы "выжимают украинские войска из Курской области".



В завершение Лавров выразил мнение, что Запад не готов к честным дипломатическим переговорам для урегулирования конфликта, и саркастически прокомментировал версию о "дайверах-любителях", которые могли взорвать "Северные потоки", назвав ее попыткой прикрыть причастность Украины.