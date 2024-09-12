



На Землю обрушилась мощнейшая трехдневная магнитная буря

С 12 сентября Землю накрыла сильная магнитная буря, которая продлится три дня. Сила бури составит пять баллов, достигнет шести баллов в пятницу и начнет спадать 14 сентября до уровня в четыре балла, сообщает Meteoagent.



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Магнитные бури могут повлиять на работу спутников, электросетей и, что немаловажно, на самочувствие людей. Медики рекомендуют быть особенно внимательными к своему здоровью тем, кто страдает хроническими заболеваниями или чувствителен к колебаниям магнитного поля.



В этот период возможны такие симптомы, как:

головные боли и головокружение;

скачки артериального давления;

нарушение сна;

боль в суставах;

апатия, тревога или раздражительность;

обострение хронических заболеваний.

Для поддержания самочувствия специалисты советуют правильно питаться, пить больше воды, избегать стресса и больше отдыхать. Важно исключить алкоголь и жирную пищу, добавить в рацион больше зелени и овощей, а также проверять аптечку на наличие необходимых лекарств.



Магнитная буря может оказать воздействие не только на здоровье, но и на электромагнитные системы, что может привести к сбоям в работе техники.