На Землю обрушилась мощнейшая трехдневная магнитная буря
С 12 сентября Землю накрыла сильная магнитная буря, которая продлится три дня. Сила бури составит пять баллов, достигнет шести баллов в пятницу и начнет спадать 14 сентября до уровня в четыре балла, сообщает Meteoagent.
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Магнитные бури могут повлиять на работу спутников, электросетей и, что немаловажно, на самочувствие людей. Медики рекомендуют быть особенно внимательными к своему здоровью тем, кто страдает хроническими заболеваниями или чувствителен к колебаниям магнитного поля.
В этот период возможны такие симптомы, как:
- головные боли и головокружение;
- скачки артериального давления;
- нарушение сна;
- боль в суставах;
- апатия, тревога или раздражительность;
- обострение хронических заболеваний.
Магнитная буря может оказать воздействие не только на здоровье, но и на электромагнитные системы, что может привести к сбоям в работе техники.