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На Землю обрушилась мощнейшая трехдневная магнитная буря
12.09.2024 13:56 Mignews | фото: Meteoagent

На Землю обрушилась мощнейшая трехдневная магнитная буря

С 12 сентября Землю накрыла сильная магнитная буря, которая продлится три дня. Сила бури составит пять баллов, достигнет шести баллов в пятницу и начнет спадать 14 сентября до уровня в четыре балла, сообщает Meteoagent.

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Магнитные бури могут повлиять на работу спутников, электросетей и, что немаловажно, на самочувствие людей. Медики рекомендуют быть особенно внимательными к своему здоровью тем, кто страдает хроническими заболеваниями или чувствителен к колебаниям магнитного поля.

В этот период возможны такие симптомы, как:

  • головные боли и головокружение;
  • скачки артериального давления;
  • нарушение сна;
  • боль в суставах;
  • апатия, тревога или раздражительность;
  • обострение хронических заболеваний.
Для поддержания самочувствия специалисты советуют правильно питаться, пить больше воды, избегать стресса и больше отдыхать. Важно исключить алкоголь и жирную пищу, добавить в рацион больше зелени и овощей, а также проверять аптечку на наличие необходимых лекарств.

Магнитная буря может оказать воздействие не только на здоровье, но и на электромагнитные системы, что может привести к сбоям в работе техники.

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