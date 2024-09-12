



Мирные планы Китая и Бразилии деструктивны – согласованы с Кремлем, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с жесткой критикой в адрес мирных предложений Китая и Бразилии по завершению войны в Украине. Он назвал эти планы "деструктивными" и заявил, что они были заранее согласованы с Кремлем, не учитывая реальную ситуацию на поле боя.



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В своем заявлении, которое цитирует издание Metropoles, Зеленский подчеркнул, что предлагал президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве обсудить этот вопрос напрямую. Он выразил недоумение из-за позиции Бразилии, которая, как считает Зеленский, пытается занять нейтральную позицию и тем самым поддерживает Россию.



"Их предложение – это тоже деструктивно, это просто политическое заявление. Я говорил президенту Бразилии: "Давайте вместе садиться и разговаривать". Вы нам не враги, мы вам не враги. С чего вы вдруг решили, что вы должны принимать сторону России и быть где-то посередине. Мы же не дураки", – заявил он.



Зеленский высказал разочарование тем, что правительство Бразилии занимает, как он считает, "пророссийскую" позицию, стремясь к политическому умиротворению вместо активных шагов по урегулированию конфликта.



"У меня был хороший разговор с президентом Лулой, и мне показалось, что он меня понял. Я был благодарен за встречу с ним, и я был очень открыт, абсолютно открыт. Я думал, что увижу в его опыте понимание происходящего, а не просто политическое умиротворение", – заявил украинский лидер.



Зеленский подчеркнул, что ожидал большего понимания со стороны Лулы после их встречи, однако вынужден констатировать, что усилия Бразилии по поиску мирного решения остаются безуспешными, поскольку российский диктатор Владимир Путин, которого украинский лидер назвал "убийцей", не проявляет намерения прекратить войну. И на сегодня предложения Китая и Бразилии не соответствуют украинским подходам к решению конфликта.



Напомним, Украина предложила собственный путь к миру, который основывается на международных нормах и принципах ООН. Этот план, известный как "формула мира", был представлен на первом мирном саммите в июне 2024 года в Швейцарии. И сейчас Украина активно готовится к проведению второго саммита.