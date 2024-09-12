



Генсек ООН заявил, что Нетаниягу отказывается отвечать на его звонки с 7 октября

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил в развернутом интервью агентству Reuters, что он не разговаривал с премьер-министром Биньямином Нетаниягу с момента теракта ХАМАСа 7 октября прошлого года, поскольку премьер отказывался отвечать на его звонки.



Они встретились лично в сентябре прошлого года на ежегодной встрече мировых лидеров в Генеральной Ассамблее ООН, и Гутерриш заявил, что готов сделать это снова в конце этого месяца — если Нетаниягу попросит об этом.



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"Я с ним не разговаривал, потому что он не отвечал на мои звонки, но у меня нет причин не говорить с ним", — говорит Гутерриш. "Так что если он приедет в Нью-Йорк и попросит о встрече со мной, я буду очень рад его видеть".



На вопрос о том, планирует ли Нетаниягу встретиться с Гутерришем в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН, посол Израиля в ООН Дэнни Данон ответил, что график премьер-министра еще не окончательно утвержден.

