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Зеленский: "РФ начала контрнаступление в Курской области? Все по нашему плану"
12.09.2024 17:59 MIGnews.com

Зеленский: "РФ начала контрнаступление в Курской области? Все по нашему плану"

Российская Федерация начала контрнаступление в Курской области. Однако они происходят по украинскому плану.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

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"Россияне начали контрнаступление. Все идет, но идет по нашему, украинскому плану", - ответил президент на вопрос о том, какая сейчас ситуация в Курской области.

Зеленский также отреагировал на информацию о скоплении белорусских военных недалеко от границы с Украиной.

"Относительно Беларуси. Скопление видели. Видели давно. Контролируем этот процесс", - добавил президент.
 

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