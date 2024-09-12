



Зеленский: "РФ начала контрнаступление в Курской области? Все по нашему плану"

Российская Федерация начала контрнаступление в Курской области. Однако они происходят по украинскому плану.



Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой.



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"Россияне начали контрнаступление. Все идет, но идет по нашему, украинскому плану", - ответил президент на вопрос о том, какая сейчас ситуация в Курской области.



Зеленский также отреагировал на информацию о скоплении белорусских военных недалеко от границы с Украиной.



"Относительно Беларуси. Скопление видели. Видели давно. Контролируем этот процесс", - добавил президент.

