У подростков из-за коронавируса преждевременно стареет мозг

Пандемия коронавируса ускорила старение мозга у подростков в возрасте от девяти до 17 лет.



По данным The Guardian, к такому выводу пришли ученые в ходе исследования, результаты которого были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Структура мозга больше всего подвержена преждевременному процессу старения у девочек. У мальчиков истончение коры головного мозга произошло в одной половине серого вещества, в то время как у девушек это случилось в 30 разных участках обоих полушарий.



В девочек после коронавируса мозг преждевременно состарился на 4,2 года, в то время как у мальчиков - на 1,4. Больше всего изменениям были подвержены участки, которые отвечают за социальное познание, эмоции и понимания языка. По мнению исследователей, преждевременное старение мозга у подростков негативно повлияет на когнитивные функции и повысит риск нейропсихических расстройств.