Новости » Здоровье
У подростков из-за коронавируса преждевременно стареет мозг
12.09.2024 11:57 Алина Груднева

У подростков из-за коронавируса преждевременно стареет мозг

Пандемия коронавируса ускорила старение мозга у подростков в возрасте от девяти до 17 лет.

По данным The Guardian, к такому выводу пришли ученые в ходе исследования, результаты которого были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Структура мозга больше всего подвержена преждевременному процессу старения у девочек. У мальчиков истончение коры головного мозга произошло в одной половине серого вещества, в то время как у девушек это случилось в 30 разных участках обоих полушарий. 

В девочек после коронавируса мозг преждевременно состарился на 4,2 года, в то время как у мальчиков - на 1,4. Больше всего изменениям были подвержены участки, которые отвечают за социальное познание, эмоции и понимания языка. По мнению исследователей, преждевременное старение мозга у подростков негативно повлияет на когнитивные функции и повысит риск нейропсихических расстройств.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы