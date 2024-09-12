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В Беларуси проработали, как не допустить "курского сценария"
12.09.2024 11:42 Алина Груднева

В Беларуси проработали, как не допустить "курского сценария"

В Беларуси состоялись учения, в ходе которых отрабатывалось то, как не допустить "курского сценария" на территории страны.

По данным Telegraf.news, мероприятия, состоявшиеся в Брестской области, получили название "Столин-2024". 

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В ходе учений отрабатывалось "прекращение деятельности незаконных вооруженных формирований", учитывая наступление Вооруженных сил Украины в Курской области РФ. Белорусы прорабатывали возможность не допустить прорыва сил противника в населенные пункты.

"Главное для нас – обеспечить безопасность населения, не допустив прорыва боевиков в населенные пункты. Они должны быть уничтожены еще на подходах", – сказал министр внутренних дел Беларуси.

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