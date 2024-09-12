



Аэропорт "Оленья" в РФ атакуют неизвестные БпЛА: введен план "Ковер"

В двух аэропортах в Мурманской области – "Мурманск" и "Хибины" – ввели план "Ковер". Причина – атака неизвестных беспилотников. Ограничения были введены на всем Кольском полуострове (в том числе Мурманске и Апатитах). Задержаны рейсы на вылет и на прилет.



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Как пишут росСМИ, якобы два беспилотника были сбили в 7 километрах от аэродрома "Оленья" в Оленегорске. Все пассажирские самолеты перенаправлены в Архангельск.







Напомним, на аэродроме "Оленья" базируются самолеты Ту-95МС, которые обстреливают Украину. 11 сентября эти аэропорты также приостанавливали свою работу из-за атаки неизвестных БпЛА на Мурманскую область.



Официальных комментариев пока не поступало.

