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Аэропорт "Оленья" в РФ атакуют неизвестные БпЛА: введен план "Ковер"
12.09.2024 11:29 Mignews.ua

Аэропорт "Оленья" в РФ атакуют неизвестные БпЛА: введен план "Ковер"

В двух аэропортах в Мурманской области – "Мурманск" и "Хибины" – ввели план "Ковер". Причина – атака неизвестных беспилотников. Ограничения были введены на всем Кольском полуострове (в том числе Мурманске и Апатитах). Задержаны рейсы на вылет и на прилет.

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Как пишут росСМИ, якобы два беспилотника были сбили в 7 километрах от аэродрома "Оленья" в Оленегорске. Все пассажирские самолеты перенаправлены в Архангельск.



Напомним, на аэродроме "Оленья" базируются самолеты Ту-95МС, которые обстреливают Украину. 11 сентября эти аэропорты также приостанавливали свою работу из-за атаки неизвестных БпЛА на Мурманскую область.

Официальных комментариев пока не поступало.
 

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