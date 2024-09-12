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В РФ ополчились на звезд за выступление на немецком фестивале
12.09.2024 12:21 Алина Груднева

В РФ ополчились на звезд за выступление на немецком фестивале

 Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) РФ Виталий Бородин призвал признать российских звезд, которые выступили на немецком фестивале Glamotion, "иноагентами". 

По данным SHOT, в его список вошли Клава Кока, Бьянка, Jony и группа RASA. 

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С соответствующей просьбой Бородин обратился к генпрокурору Игорю Краснову. Он потребовал проверить организаторов фестиваля, спонсировали ли они Вооруженные силы Украины. Также он потребовал проверить самих артистов.

"Все артисты за свои выступления получают гонорары, которые им выплачивают организаторы. В данном случае гонорары получены из страны, входящей в состав НАТО, которая полностью поддерживает террористический режим Киева", - сказал Бородин.

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