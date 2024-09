Бон Джови отговорил женщину спрыгивать с моста

Американский музыкант Джон Бон Джови спас женщину, отговорив ее прыгать с моста в Нэшвилле, штат Теннесси.



Об этом сообщает Fox News.



Это произошло, когда артист снимал клип на мосту Зайгенталер. Джови заметил женщину, которая была готова спрыгнуть.



"Выражаем благодарность Джону Бон Джови и его команде за помощь женщине. Он помог ей спуститься с уступа над рекой Камберленд в безопасное место. Мы все должны помогать друг другу обеспечивать безопасность", - сказал шеф местной полиции Джон Дрейк.



Что примечательно, Бон Джови в 2006 году создал фонд JBJ Soul Foundation, целью которого является распознание и раскрытие человеческого потенциала тех, кто страдает от голода, нищеты, и у кого нет крыши над головой.



Организация предлагает помощь в создании программ, которые обеспечивают людей продовольствием и доступным жильем, а также поддерживает социальные службы и программы профессиональной подготовки.

