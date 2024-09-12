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Бон Джови отговорил женщину спрыгивать с моста
12.09.2024 10:31 Алина Груднева

Бон Джови отговорил женщину спрыгивать с моста

Американский музыкант Джон Бон Джови спас женщину, отговорив ее прыгать с моста в Нэшвилле, штат Теннесси.

Об этом сообщает Fox News.

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Это произошло, когда артист снимал клип на мосту Зайгенталер. Джови заметил женщину, которая была готова спрыгнуть.

"Выражаем благодарность Джону Бон Джови и его команде за помощь женщине. Он помог ей спуститься с уступа над рекой Камберленд в безопасное место. Мы все должны помогать друг другу обеспечивать безопасность", - сказал шеф местной полиции Джон Дрейк.

Что примечательно, Бон Джови в 2006 году создал фонд JBJ Soul Foundation, целью которого является распознание и раскрытие человеческого потенциала тех, кто страдает от голода, нищеты, и у кого нет крыши над головой. 

Организация предлагает помощь в создании программ, которые обеспечивают людей продовольствием и доступным жильем, а также поддерживает социальные службы и программы профессиональной подготовки.

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